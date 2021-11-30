​Рангник не сможет руководить «Манчестер Юнайтед» на матче с «Арсеналом»

В объявлении о назначении Ральфа Рангника временным тренером «Манчестер Юнайтед» указывал, что немцу ещё предстоит получить рабочую визу. Как сообщает Daily Mail, Рангник не успеет получить разрешение на работу к игре против «Арсенала», которая состоится 2 декабря. Это означает, что командой снова будет руководить Майкл Каррик.

В «Манчестер Юнайтед» надеются, что Ральф Рангник получит рабочую визу к следующей игре против «Кристал Пэлас». Она состоится уже 5 декабря на стадионе «Олд Траффорд».

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает только восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.