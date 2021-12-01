Фредди Аду рассказал, почему Роналду нельзя считать высокомерным

Фредди Аду, который в свое время в возрасте 14 лет становился самым молодым футболистом в МЛС и приглашался на просмотр с «Манчестер Юнайтед», встал на защиту Криштиану Роналду, который в последнее время подвергается шквалу критики. Ганец рассказал, почему считает португальца потрясающим человеком.

«Я провел в Манчестере около четырех недель. Я не был с кем-то знаком, обо мне никто не знал. Каково было мое удивление, когда Криштиану пригласил меня поужинать вместе. Он увидел, что у меня тяжело складывался период адаптации. Не понимаю, когда люди называют его эгоистом, высокомерным. Я очень давно уважаю его за совершенные поступки по ходу карьеры», - поделился Аду в разговоре с журналистами British Gambler.