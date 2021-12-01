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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета надеется, что Сака сыграет с «Манчестер Юнайтед»

01 Декабря 2021 • 13:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
2.05 3.55 3.55
02.12 23:15

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу состояния Букайо Сака. Футболист был заменён по ходу субботнего матча Премьер-лиги против «Ньюкасла» из-за мышечной проблемы.

«По поводу Букайо у нас есть сомнения. Сегодня мы оценим, готов ли он, как и несколько других игроков. Я надеюсь, что Сака сыграет завтра, но мы не знаем. Очевидно, что прошло мало времени. Посмотрим, как он будет тренироваться сегодня», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции.

В четверг, 2 декабря, «Арсенал» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Букайо Сака
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