​Артета надеется, что Сака сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу состояния Букайо Сака. Футболист был заменён по ходу субботнего матча Премьер-лиги против «Ньюкасла» из-за мышечной проблемы.

«По поводу Букайо у нас есть сомнения. Сегодня мы оценим, готов ли он, как и несколько других игроков. Я надеюсь, что Сака сыграет завтра, но мы не знаем. Очевидно, что прошло мало времени. Посмотрим, как он будет тренироваться сегодня», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции.

В четверг, 2 декабря, «Арсенал» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».