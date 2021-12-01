​Артета высказался о назначении Рангника тренером «Манчестер Юнайтед»

В четверг вечером в чемпионате Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Новоиспечённый главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник не сможет находиться на тренерской скамейке, поскольку он ещё не получил рабочую визу. И всё же наставник «канониров» Микель Артета на пресс-конференции получил вопрос о Рангнике.

«Рангник был одним из лучших специалистов во многих сферах, в которых он работал в футболе, не только в тренерской. Он произвёл радикальные изменения в некоторых областях. Это действительно интересный человек в футбольном мире», - поделился своими мыслями Артета с журналистами.