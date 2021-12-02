Список возможных претендентов на место главного тренера «Манчестер Юнайтед» продолжает пополняться – манкунианцы летом планируют пригласить нового специалиста для долгосрочного сотрудничества, а Ральф Рангник в свою очередь должен занять должность в структуре клуба.

Ранее уже назывались несколько возможных кандидатур, а британское издание Daily Star разузнало, что одним из главных фаворитов теперь стоит считать наставника «Брайтона» Грэма Поттера.

Поттер за последние несколько лет сумел добиться значительного прогресса вместе с недавним аутсайдером АПЛ, чем привлек к себе внимание топ-команд. К слову, в начале осени им интересовался еще и «Арсенал», когда Микель Артета находился на грани увольнения.