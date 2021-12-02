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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названо имя ещё одного потенциального сменщика Рангника в «Манчестер Юнайтед» слухи

02 Декабря 2021 • 16:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
2.05 3.70 3.70
Через 5 ч. 18 мин.

Список возможных претендентов на место главного тренера «Манчестер Юнайтед» продолжает пополняться – манкунианцы летом планируют пригласить нового специалиста для долгосрочного сотрудничества, а Ральф Рангник в свою очередь должен занять должность в структуре клуба.

Ранее уже назывались несколько возможных кандидатур, а британское издание Daily Star разузнало, что одним из главных фаворитов теперь стоит считать наставника «Брайтона» Грэма Поттера.

Поттер за последние несколько лет сумел добиться значительного прогресса вместе с недавним аутсайдером АПЛ, чем привлек к себе внимание топ-команд. К слову, в начале осени им интересовался еще и «Арсенал», когда Микель Артета находился на грани увольнения.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Грэм Поттер
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