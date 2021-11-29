Булыкин: «Баринов – один из тех, кто мог бы попробовать себя в «МЮ»

На днях появлялась информация, что Ральф Рангник может привезти с собой в «Манчестер Юнайтед» игроков «Локомотива», в частности затрагивалась персона полузащитника Дмитрия Баринова.

Бывший футболист московского клуба Дмитрий Булыкин высказался касательно данных слухов, положительно оценив возможный расклад событий.

«Есть наши футболисты, которые с удовольствием попробовали бы себя в Европе, тем более в «Манчестер Юнайтед», Баринов — один из тех, кто мог бы попробовать себя, но там будет сложнее», - прокомментировал Булыкин в разговоре с ТАСС.

Также эксперт заявил, что пока рано как-то оценивать уход из клуба Ральфа Рангника, призвав еще некоторое время проследить за работой его помощников.