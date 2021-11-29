​Роналду не будет на церемонии вручения «Золотого мяча»

В понедельник вечером Криштиану Роналду не будет присутствовать в Париже на церемонии вручения «Золотого мяча». Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщает журналист Педру Сепульведа.

Криштиану Роналду в своей карьере завоёвывал «Золотой мяч» пять раз. Очевидно, что пополнить свою коллекцию шестой такой наградой в этом году португалец не сможет. Главными фаворитами на завоевание «Золотого мяча» считаются Лионель Месси, Роберт Левандовски и Жоржиньо. При этом слухи указывают на то, что награду в седьмой раз получит Месси.

Следить за церемонией вручения «Золотого мяча» можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.