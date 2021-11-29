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​Роналду не будет на церемонии вручения «Золотого мяча»

29 Ноября 2021 • 16:38 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
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Арсенал
1.95 3.70 3.70
02.12 23:15

В понедельник вечером Криштиану Роналду не будет присутствовать в Париже на церемонии вручения «Золотого мяча». Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщает журналист Педру Сепульведа.

Криштиану Роналду в своей карьере завоёвывал «Золотой мяч» пять раз. Очевидно, что пополнить свою коллекцию шестой такой наградой в этом году португалец не сможет. Главными фаворитами на завоевание «Золотого мяча» считаются Лионель Месси, Роберт Левандовски и Жоржиньо. При этом слухи указывают на то, что награду в седьмой раз получит Месси.

Следить за церемонией вручения «Золотого мяча» можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Venge
29 Ноября 2021 в 18:08
Месси, наверное, тоже не приедет :)
Alex1972
29 Ноября 2021 в 17:05
А я думал он после матча Челси - МЮ быстренько побежал на самолёт Лондон-Париж... Ан нет... Наверное, в Дубай намылился... На Globe Soccer Awards... Там явно Мендеш ему в очередной раз приготовил звание " лучший игрок тысячелетия"... Хе-хе... Лондон-Париж - голуби вверх - гелевый вниз... А-ха-ха-ха...
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