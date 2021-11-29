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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» согласился продать Иско в «Арсенал» слухи

29 Ноября 2021 • 18:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
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01.12 23:00

На днях стало известно, что мадридский «Реал» решил окончательно продать полузащитника Иско, который в последние несколько лет так и не смог вернуться на пик своих возможностей. Более того, испанская пресса разузнала, с каким клубом «сливочные» вступили в переговоры.

По всей видимости, Иско переедет на Туманный Альбион, а именно в стан лондонского «Арсенала», уверяет издание Mundo Deportivo.

Сообщается, что переход состоится уже в январе. Сумма трансфера 29-летнего футболиста может составить около 15 миллионов евро.

Примечательно, что прошедшим летом в «Арсенал» перебрался другой хавбек «Реала», Мартин Эдегор.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Иско
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