На днях стало известно, что мадридский «Реал» решил окончательно продать полузащитника Иско, который в последние несколько лет так и не смог вернуться на пик своих возможностей. Более того, испанская пресса разузнала, с каким клубом «сливочные» вступили в переговоры.

По всей видимости, Иско переедет на Туманный Альбион, а именно в стан лондонского «Арсенала», уверяет издание Mundo Deportivo.

Сообщается, что переход состоится уже в январе. Сумма трансфера 29-летнего футболиста может составить около 15 миллионов евро.

Примечательно, что прошедшим летом в «Арсенал» перебрался другой хавбек «Реала», Мартин Эдегор.