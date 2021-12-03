Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 301 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линекер ответил хейтеру, назвавшему Криштиану Роналду «Пеналду»

03 Декабря 2021 • 10:53 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
3:2
Арсенал
окончен

Экс-игрок каталонской «Барселоны» и лондонского «Тоттенхэма» Гари Линекер заступился за звездного форварда Криштиану Роналду после вчерашнего матча «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала».

Манкунианцы победили «канониров» со счетом 3:2, а 36-летний португалец оформил в этом матче дубль. Эти голы стали для КриРо 800-м и 801-м в карьере.

Гари посвятил этому событию твит, под которым отписался один из недоброжелателей Криштиану. Болельщик назвал португальца «Пеналду» (Penaldo). Хейтер намекнул на то, что Роналду много голов забил с 11-метровой отметки.

Линекер ответил фанату следующими словами: «Это очень нелепо и неуважительно. Роналду – один из величайших футболистов мира. Криштиану – феномен».

В этом сезоне Премьер-лиги португалец забил шесть голов в 11 матчах АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гари Линекер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ars1987
03 Декабря 2021 в 13:37
А что нырялдоц то не назвали
RedMonk
03 Декабря 2021 в 13:13
этот фанат сам по мячу может не попадет !
Aslannurmagambet
03 Декабря 2021 в 12:12
Да, феномен.
Некоторые и с пенальти умудряются незабить.
Но тем не менее - факт: роналду очень много забил именно с пенальти.
Sashok
03 Декабря 2021 в 11:07
Роналду красава! Пенальти ещё забить надо.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Декабря
13:48 · Англия. Премьер-лига
​Рангник рассказал, о чём общался с Сульшером
13:40 · Англия. Премьер-лига
​Рангник ответил на вопрос о зимних трансферах «Манчестер Юнайтед»
13:33 · Англия. Премьер-лига
​Рангник развеселил журналистов после вопроса о Холанне
13:08 · Англия. Премьер-лига
Роналду отреагировал на приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»
12:50 · Англия. Премьер-лига
​Рангник высказался о Роналду
12:28 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард высказался об Абрамовиче
12:27 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал о своей цели в «Манчестер Юнайтед» 1
12:18 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет ускорить продление контракта с Жоржиньо
11:15 · Англия. Премьер-лига
Бензема может сменить «Реал» на топ-клуб АПЛ 1
10:53 · Англия. Премьер-лига
Линекер ответил хейтеру, назвавшему Криштиану Роналду «Пеналду» 4
10:14 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Барселоны» может усилить «Милан» 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Милан» поборются за игрока «Манчестер Юнайтед»
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с заменой Ляказетту
09:53 · Англия. Премьер-лига
​Ширер оценил достижение Роналду
09:39 · Англия. Премьер-лига
​Эвра прокомментировал приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем