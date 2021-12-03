Линекер ответил хейтеру, назвавшему Криштиану Роналду «Пеналду»

Экс-игрок каталонской «Барселоны» и лондонского «Тоттенхэма» Гари Линекер заступился за звездного форварда Криштиану Роналду после вчерашнего матча «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала».

Манкунианцы победили «канониров» со счетом 3:2, а 36-летний португалец оформил в этом матче дубль. Эти голы стали для КриРо 800-м и 801-м в карьере.

Гари посвятил этому событию твит, под которым отписался один из недоброжелателей Криштиану. Болельщик назвал португальца «Пеналду» (Penaldo). Хейтер намекнул на то, что Роналду много голов забил с 11-метровой отметки.

Линекер ответил фанату следующими словами: «Это очень нелепо и неуважительно. Роналду – один из величайших футболистов мира. Криштиану – феномен».

В этом сезоне Премьер-лиги португалец забил шесть голов в 11 матчах АПЛ.