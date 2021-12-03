​Ширер оценил достижение Роналду

Криштиану Роналду оформил дубль в матче против «Арсенала», отпраздновав 800-й и 801-й голы в своей карьере. По поводу достижения португальского форварда «Манчестер Юнайтед» высказался Алан Ширер.

«Нужно просто сесть и сказать: «Вау!». И поаплодировать парню. Добраться до вершины очень сложно, а Роналду не просто до неё добрался, но и остаётся там. Для этого нужно работать изо дня в день, потому что весь мир ждёт от тебя яркой игры каждую неделю. То, что сделал Роналду, просто феноменально», - сказал Ширер на Amazon.

Напомним, что в четверг «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» на своём поле со счётом 3:2.