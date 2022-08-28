ЦСКА объявил состав на матч с «Ростовом»

В главном матче седьмого тура Российской премьер-лиги будут играть «Ростов» и ЦСКА. Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

Стартовый свисток в матче «Ростов» - ЦСКА прозвучит в 19:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

ЦСКА рассчитывает победить в свой 111-й день рождения и догнать «Спартак» по очкам на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.