В «Сочи» ответили на слухи о переходе Нобоа в ЦСКА

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко отрицает слухи о переходе полузащитника Кристиана Нобоа в московский ЦСКА. Напомним, что ранее пресса связывала эквадорца с переходом в стан «армейцев».

«Сочи» не получал официальных предложений от ЦСКА по Нобоа. Это очередные слухи», – сказал Рубашко в беседе с изданием «РИА Новости».

Нобоа в новом сезоне Российской премьер-лиги забил 4 гола и отдал один ассист в 6 матчах. Эквадорец разделяет третью строчку в таблице лучших бомбардиров с 7 футболистами.

Напомним, что 37-летний Нобоа ранее выступал в России за такие команды, как за петербургский «Зенит», «Ростов», казанский «Рубин» и московское «Динамо».