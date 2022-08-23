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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шнякин назвал причину, по которой «Сочи» отказывается отпускать Нобоа в ЦСКА

 
23 Августа 2022 • 14:23 Комментировать
Сочи
...
Химки
26.08 20:00

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о возможном переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ЦСКА.

Ранее сам 37-летний футболист подтвердил, что принял предложение московского клуба, однако вместе с тем рассказал, что «Сочи» не хочет его отпускать.

По мнению журналиста, президент сочинского клуба Борис Ротенберг отказывает продавать эквадорца именно в ЦСКА, так как «армейцами» руководит экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов.

«Насколько знаю, Ротенберг был готов отпустить заслуженного ветерана, но только в 14 из 15 возможных клубов РПЛ. Так эквадорцу и сказал (причём давно). Исключение — ЦСКА Федотова. Наверняка у главы сочинцев был разговор с тренером на тему недопустимости переманивания игроков из бывшего клуба», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА в июне нынешнего года. Под руководством 56-летнего специалиста сочинцы выиграли серебряные медали чемпионата России по итогам прошедшего розыгрыша, добившись лучшего результата в своей истории.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиан Нобоа Владимир Федотов Борис Ротенберг Сочи Дмитрий Шнякин Трансферы футбола - лето 2022
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СОЧИ ХИМКИ
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