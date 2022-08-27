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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов поделился ожиданиями от игры «Ростова» с ЦСКА

 
27 Августа 2022 • 18:27 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 2.75 X 3.50 2 2.45
28.08 19:45

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился своим мнением о предстоящем матче седьмого тура российской Премьер-лиги, в котором «Ростов» под руководством другого бывшего спартаковца Валерия Карпина примет в домашней игре ЦСКА. Тихонов считает эту встречу главным матчем тура.

- Это самый главный матч тура. «Ростов» принимает москвичей дома. ЦСКА хоть и проиграл «Зениту», но показывает очень добротную игру: хорошая группа атаки, много моментов. Я думаю, что фаворит матча — ЦСКА, - цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится в воскресенье, 28 августа, следить за ним можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Андрей Тихонов
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РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
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28.08  13:00 Урал ... Зенит
28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
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