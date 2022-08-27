Тихонов поделился ожиданиями от игры «Ростова» с ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился своим мнением о предстоящем матче седьмого тура российской Премьер-лиги, в котором «Ростов» под руководством другого бывшего спартаковца Валерия Карпина примет в домашней игре ЦСКА. Тихонов считает эту встречу главным матчем тура.

- Это самый главный матч тура. «Ростов» принимает москвичей дома. ЦСКА хоть и проиграл «Зениту», но показывает очень добротную игру: хорошая группа атаки, много моментов. Я думаю, что фаворит матча — ЦСКА, - цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится в воскресенье, 28 августа, следить за ним можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.