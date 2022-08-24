ЦСКА не оставляет надежд переманить Роша

Мы уже сообщали о том, что московский ЦСКА ведет борьбу за оборонца португальского клуба «Портимоненсе» Виллана Роша, и, как сообщает Record, армейцы продолжают прорабатывать этот вариант.

Дело в том, что «Портимоненсе» открыт для продажи футболиста, потому что его контракт истекает в следующем году, и сейчас на нем еще что-то можно заработать. В противном случае уже в следующем году он станет свободным агентом и покинет клуб бесплатно.

Бразилец которому 27 лет, выступает в Португалии с 2019 года, ранее он поиграл в таких клубах, как португальский «Кова-да-Пиедади», а также бразильские «Деспортива» и «Вотупарангесе».