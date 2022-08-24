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ЦСКА не оставляет надежд переманить Роша

 
24 Августа 2022 • 21:51 Комментировать
Ростов
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ЦСКА Москва
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28.08 19:45

Мы уже сообщали о том, что московский ЦСКА ведет борьбу за оборонца португальского клуба «Портимоненсе» Виллана Роша, и, как сообщает Record, армейцы продолжают прорабатывать этот вариант.

Дело в том, что «Портимоненсе» открыт для продажи футболиста, потому что его контракт истекает в следующем году, и сейчас на нем еще что-то можно заработать. В противном случае уже в следующем году он станет свободным агентом и покинет клуб бесплатно.  

Бразилец которому 27 лет, выступает в Португалии с 2019 года, ранее он поиграл в таких клубах, как португальский «Кова-да-Пиедади», а также бразильские «Деспортива» и «Вотупарангесе».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Портимоненсе Виллиан Роша Трансферы футбола - лето 2022
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РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
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