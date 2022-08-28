Федотов: «Чуть разочарован, но результат в целом справедлив»

В заключительном матче седьмого тура российской Премьер-лиги «Ростов» не сумел переиграть дома московский ЦСКА, игра обошлась без забитых мячей - это единственный матч очень богатого на голы тура, в котором не было забито ни одного гола.

Владимир Федотов, наставник ЦСКА, поделился своим мнением об итогах игры. Он признался, что разочарован тем, что его команда не смогла выиграть.

- Есть небольшое разочарование. Но в тоже время есть и удовлетворение от проявления характера в тяжелых погодных условий, показанного футбол, комбинаций, мужских единоборств. Думаю, зрители не пожалели своего времени. Стоит признать, что итог этого матча закономерен, - цитирует слова Федотова официальный сайт «Ростова».