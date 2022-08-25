Гайич: «Лучшие места в Москве? Мой дом и тренировочная база ЦСКА»

Хавбек ЦСКА Милан Гайич рассказал о своих любимых местах в Москве. Напомним, что сербский полузащитник присоединился к «армейцам» лишь этим летом, перейдя из «Црвеной Звезды».

«Лучшие места здесь – это мой дом и тренировочная база ЦСКА», – сказал Гайич в интервью «Известиям».

В новом сезоне Российской премьер-лиги Гайич отметился одним ассистом в шести поединках. Серб пока что помогает «армейцам» идти на второй строчке в турнирной таблице с 13 очками в активе – столько же у московского «Спартака».

Гайич за свою карьеру также успел поиграть в составе французского «Бордо». За эту команду футболист провёл 29 матчей в Лиге 1, где отметился голом и ассистом.