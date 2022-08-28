В воскресенье ЦСКА отмечает свой 111-й день рождения. В честь этой красивой даты команда Владимира Федотова проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ростова» в особенной форме. На ней можно будет рассмотреть так называемый «невозможный треугольник». Соответствующие фото показала пресс-служба «армейцев» в телеграм-канале.

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и ЦСКА стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле в Ростове-на-Дону во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.