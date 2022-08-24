В ЦСКА готовятся к возвращению Кучаева - должен сыграть против «Ростова»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев должен вернуться на поле уже в предстоящие выходные, об этом общественность оповестил агент футболиста. По его словам, это случится уже в предстоящие выходные в матче чемпионата российской Премьер-лиги против «Ростова»

- Костя чувствует себя хорошо. Восстановление проходит по плану медицинского штаба ЦСКА. Все надеются, что к матчу с «Ростовом» он будет в строю, - цитирует агента игрока Александра Клюева издание «Спорт-экспресс».

Матч между ЦСКА и «Ростовом» в рамках седьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги состоится 28 августа, в воскресенье.