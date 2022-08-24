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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА готовятся к возвращению Кучаева - должен сыграть против «Ростова»

 
24 Августа 2022 • 02:22 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
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28.08 19:45

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев должен вернуться на поле уже в предстоящие выходные, об этом общественность оповестил агент футболиста. По его словам, это случится уже в предстоящие выходные в матче чемпионата российской Премьер-лиги против «Ростова»

- Костя чувствует себя хорошо. Восстановление проходит по плану медицинского штаба ЦСКА. Все надеются, что к матчу с «Ростовом» он будет в строю, - цитирует агента игрока Александра Клюева издание «Спорт-экспресс».

Матч между ЦСКА и «Ростовом» в рамках седьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги состоится 28 августа, в воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев Александр Клюев
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РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
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