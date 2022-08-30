«Црвена Звезда» собирается арендовать игрока ЦСКА

Сербская «Црвена Звезда», в которой произошла смена тренера, намерена арендовать игрока ЦСКА Адольфо Гайча. Прошлый сезон аргентинский игрок провел в аренде в испанской «Уэске». «Црвена Звезда» также рассчитывает на аренду 23-летнего игрока, уточняет сербское издание Blic Online.

Гайч перебрался в московский клуб в июле 2020 года, он обошелся московскому клубу в 8,5 миллионов евро. В его контракте прописана сумма отступных в 30 миллионов евро. В 2019 году футболист дебютировал в аргентинской сборной в матче против Мексики, но больше приглашений в национальную команду не получал.