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«Црвена Звезда» собирается арендовать игрока ЦСКА

 
30 Августа 2022 • 03:05 Комментировать
Ростов
0:0
ЦСКА Москва
окончен

Сербская «Црвена Звезда», в которой произошла смена тренера, намерена арендовать игрока ЦСКА Адольфо Гайча. Прошлый сезон аргентинский игрок провел в аренде в испанской «Уэске». «Црвена Звезда» также рассчитывает на аренду 23-летнего игрока, уточняет сербское издание Blic Online.

Гайч перебрался в московский клуб в июле 2020 года, он обошелся московскому клубу в 8,5 миллионов евро. В его контракте прописана сумма отступных в 30 миллионов евро. В 2019 году футболист дебютировал в аргентинской сборной в матче против Мексики, но больше приглашений в национальную команду не получал.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Адольфо Гайч
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