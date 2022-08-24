​Арбитр, допустивший грубую ошибку в последней игре, будет работать на матче «Ростов» - ЦСКА

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи седьмого тура Премьер-лиги. Главный поединок игрового дня между «Ростовом» и ЦСКА обслужит бригада Виталия Мешкова.

В качестве видеоассистентов на этой игре отработают Иван Сиденков и Егор Болховитин. Первый из них в прошлом туре допустил грубую ошибку – работая в поле, Сиденков удалил Марка Мампасси из «Локомотива» после просмотра повтора. ЭСК признала красную карточку ошибочной.

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и ЦСКА пройдёт в ближайшее воскресенье, 28 августа.