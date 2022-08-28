​Карпин выбрал состав на игру с ЦСКА

Закрывать программу седьмого тура Российской премьер-лиги будет центральный его матч – «Ростов» против ЦСКА. Наставник «жёлто-синих» Валерий Карпин решил включить в стартовый состав своей команды следующих исполнителей:

Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Сильянов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Битва между «Ростовом» и ЦСКА стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

Отметим, что «Ростов» в этом чемпионате России ещё не проигрывал. Команда Валерия Карпина трижды победила и трижды сыграла вничью.