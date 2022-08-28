Пономарёв: «Хорошо, что ЦСКА набрал хотя бы очко»

В заключительном матче седьмого тура российской Премьер-лиги «Ростов» не сумел переиграть дома московский ЦСКА, игра обошлась без забитых мячей - это единственный матч очень богатого на голы тура, в котором не было забито ни одного гола. Ветеран клуба Владимир Пономарев считает, что игра подчеркнула определенные структурные проблемы в действиях армейцев.

- Безголевая ничья с «Ростовом» — нормальный результат. Армейцы должны были выигрывать, но по игре хорошо, что забрали очко. Тяжело играть с одним нападающим. Чалов мучается. Полузащита не может вытянуть игру. Нет хороших быстрых нападающих елки-палки, - сокрушается Пономарев, цитируемый изданием «Спорт-экспресс».

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сразится на выезде с «Крыльями Советов».