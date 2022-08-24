Билялетдинов считает, что ЦСКА не хватит сил на весь сезон

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о перспективах ЦСКА в текущем розыгрыше РПЛ.

После шести туров «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 13 набранных очков.

По мнению Билялетдинова, у ЦСКА не хватит сил на всю дистанцию розыгрыша для того, чтобы бороться за чемпионский титул. Также экс-футболист отметил, что в «золотой гонке» могут участвовать сразу пять команд, так как уровень клубов РПЛ за последнее время выровнялся.

«Да, многие пророчат успешный сезон и борьбу за чемпионство «Спартаку». Если говорить о других командах — ЦСКА или «Динамо», то не знаю будут ли они бороться за золото РПЛ, не слежу за этими клубами. Но всё же, если говорить про «армейцев», то не думаю, что них хватит сил на весь сезон», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 28 августа против «Ростова». Начало — в 19:45 по московскому времени.