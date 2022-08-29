Жена Карпина оценила матч «Ростов» - ЦСКА

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировал результат поединка чемпионата России против столичного ЦСКА. Матч седьмого тура завершился вничью со счетом 0:0.

«Крутой матч! С боевой ничьей, друзья! На мое скромное и никому не нужное мнение - лучший игрок матча - Песьяков», - гласит сообщение Дарьи в телеграм-канале.

После семи туров на счету «Ростова» 13 набранных баллов. Подопечные Карпина занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре чемпионата ростовчане на выезде встретятся с московским «Торпедо».