Тарханов рассказал, за счёт чего «Ростов» может обыграть ЦСКА

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ, в котором «Ростов» примет на своём поле ЦСКА.

По мнению специалиста, в предстоящей встрече команды поделят очки между собой.

«Думаю, что шансы равны, но у ЦСКА уровень футболистов выше, конечно. За счёт своего поля «Ростов» может попытаться выиграть, но будет сложно. Мне кажется, что в этой игре будет ничья, причём результативная», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Также Тарханов отметил, что «армейцам» не хватает стабильности, а «Ростов» способен добиться результата за счёт желания и самоотдачи.

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится 28 августа. Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.