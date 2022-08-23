Гайич заявил, что не приостановит контракт с ЦСКА, даже если получит приглашение от «Манчестер Сити»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о своём возможном уходе из московского клуба.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.

Сербский футболист заявил, что уважает решение всех иностранцев, покинувших Россию, но сам так поступать не намерен.

«Если бы я хотел приостановить контракт, я бы не приезжал сюда. Я не могу представить, что сделаю так.

Даже если позвонит Гвардиола и пригласит в «Манчестер Сити»? Да, если Гвардиола позвонит мне, ему нужно будет заплатить за меня, потому что у меня контракт с ЦСКА», — приводит слова Гайича «РБ Спорт».

Напомним, Гайич перешёл в ЦСКА из «Црвены Звезды» нынешним летом. В составе «армейцев» 26-летний серб провёл шесть матчей, отметившись одной результативной передачей.