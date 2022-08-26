Агент: «Гбамену до сих пор жаль, что он не смог продолжить своё выступление за ЦСКА»

Футбольный агент Бернар Коллиньон, представляющий интересы полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена, рассказал, что в новом сезоне его клиент мог выступать в РПЛ.

Напомним, вторую часть минувшего сезона 26-летний ивуариец выступал за ЦСКА на правах аренды.

«Несмотря на то, что Гбамен переходит в «Трабзонспор», игроку до сих пор очень жаль, что он не смог продолжить своё выступление за ЦСКА. Тем более, что у Жана-Филиппа был вариант остаться в России», — приводит слова Коллиньона «Спорт-Экспресс».

Всего в составе «армейцев» хавбек провёл 13 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В текущем розыгрыше АПЛ ивуариец не принял участия ни в одном матче в составе «Эвертона».