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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Гбамену до сих пор жаль, что он не смог продолжить своё выступление за ЦСКА»

 
26 Августа 2022 • 11:05 Комментировать
Брентфорд
...
Эвертон
1 2.00 X 3.50 2 3.75
27.08 17:00

Футбольный агент Бернар Коллиньон, представляющий интересы полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена, рассказал, что в новом сезоне его клиент мог выступать в РПЛ.

Напомним, вторую часть минувшего сезона 26-летний ивуариец выступал за ЦСКА на правах аренды.

«Несмотря на то, что Гбамен переходит в «Трабзонспор», игроку до сих пор очень жаль, что он не смог продолжить своё выступление за ЦСКА. Тем более, что у Жана-Филиппа был вариант остаться в России», — приводит слова Коллиньона «Спорт-Экспресс».

Всего в составе «армейцев» хавбек провёл 13 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В текущем розыгрыше АПЛ ивуариец не принял участия ни в одном матче в составе «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эвертон Жан-Филипп Гбамен
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