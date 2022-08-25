Лэмпард раздумывает над тем, чтобы пригласить в «Эвертон» одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа

«Эвертон» работает над сделкой по трансферу нападающего «Блэкберна» Бена Бреретона. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард пока не уверен, что футболиста стоит приглашать в команду. Ливерпульский клуб ждёт, когда наставник даст окончательный ответ, чтобы ускорить сделку.

Бреретон в прошлом сезоне разделил третью строчку в таблице лучших бомбардиров Чемпионшипа с Андреасом Вайманном и Йоэлем Пиру. Нападающий «Блэкберна» отметился 22 голами во втором дивизионе. В новом сезоне Бен уже успел забить два гола и отдать один ассист.

Напомним, что у Бреретона есть чилийские корни. Футболист с 2021 года выступает за сборную Чили, за которую уже отметился 4 голами.