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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард раздумывает над тем, чтобы пригласить в «Эвертон» одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа

 
25 Августа 2022 • 11:04 Комментировать
Брентфорд
...
Эвертон
1 2.00 X 3.50 2 3.75
27.08 17:00

«Эвертон» работает над сделкой по трансферу нападающего «Блэкберна» Бена Бреретона. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард пока не уверен, что футболиста стоит приглашать в команду. Ливерпульский клуб ждёт, когда наставник даст окончательный ответ, чтобы ускорить сделку.

Бреретон в прошлом сезоне разделил третью строчку в таблице лучших бомбардиров Чемпионшипа с Андреасом Вайманном и Йоэлем Пиру. Нападающий «Блэкберна» отметился 22 голами во втором дивизионе. В новом сезоне Бен уже успел забить два гола и отдать один ассист.

Напомним, что у Бреретона есть чилийские корни. Футболист с 2021 года выступает за сборную Чили, за которую уже отметился 4 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Эвертон Фрэнк Лэмпард Трансферы футбола - лето 2022 Бен Бреретон
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БРЕНТФОРД ЭВЕРТОН
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