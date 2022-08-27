«Ноттингем Форест» может усилиться защитником «Эвертона»

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к защитнику «Эвертона» Майклу Кину, сообщает Football Insider.

По информации источника, «лесники» планируют взять 29-летнего игрока в аренду с правом последующего выкупа.

Действующий контракт Кина с «ирисками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе своей нынешней команды 38 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Напомним, что Кин является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за «Эвертон» с 2017 года. Также на счету игрока 12 матчей в составе национальной сборной Англии.