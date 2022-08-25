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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алли официально стал игроком «Бешикташа» официально

 
25 Августа 2022 • 11:09 Комментировать
Брентфорд
...
Эвертон
1 2.00 X 3.50 2 3.75
27.08 17:00

«Бешикташ» официально объявил о переходе полузащитника «Эвертона» Деле Алли на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года. Также оно предусматривает опцию последующего выкупа футболиста. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Англии в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне английский футболист провёл в составе «ирисок» два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Цвета «Эвертона» Алли защищает с января нынешнего года. Ранее он также выступал за «Тоттенхэм».

Свой следующий матч «Бешикташ» проведёт 29 августа против «Сивасспора». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Эвертон Деле Алли Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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БРЕНТФОРД ЭВЕРТОН
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