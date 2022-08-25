«Бешикташ» официально объявил о переходе полузащитника «Эвертона» Деле Алли на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года. Также оно предусматривает опцию последующего выкупа футболиста. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Англии в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне английский футболист провёл в составе «ирисок» два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Цвета «Эвертона» Алли защищает с января нынешнего года. Ранее он также выступал за «Тоттенхэм».

Свой следующий матч «Бешикташ» проведёт 29 августа против «Сивасспора». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.