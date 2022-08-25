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Виллиан Роша может прибыть в Москву для перехода в ЦСКА уже на этих выходных эксклюзив

 
25 Августа 2022 • 11:13 Комментировать
Маритиму
...
Портимоненсе
1 2.80 X 3.15 2 2.65
27.08 17:30

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша находится в шаге от перехода в московский ЦСКА. Источники сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в Португалии сообщили, что Виллиан Роша может прибыть в Москву после игры против «Маритиму». «Портимоненсе» принял предложение «армейцев» в районе 1,7 миллионов евро.

«В субботу он должен провести свой последний матч, а затем отправиться в Москву. ЦСКА был очень настойчив, и это подкупило сторону футболиста», – заявил близкий к «Портимоненсе» источник.

В этом сезоне Роша провёл три матча в чемпионате Португалии, где не отметился результативными действиями. Ранее 27-летний футболист также выступал за «Кова Пьедаде» и «Деспортиво».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Портимоненсе Виллиан Роша Трансферы футбола - лето 2022
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МАРИТИМУ ПОРТИМОНЕНСЕ
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