Кержаков – о стажировке в ЦСКА у Федотова: «Я остался доволен этой практикой»

Экс-наставник «Пари НН» Александр Кержаков признался, что остался доволен своей практикой в московском ЦСКА у Владимира Федотова. Напомним, что бывший нападающий «Зенита» и «Севильи» сейчас находится в поисках нового клуба.

«Конечно же, я остался доволен этой практикой. Стажировка в «армейском» клубе шла неделю – это был подготовительный микроцикл», – цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе Кержаков мог возглавить московское «Торпедо», но руководство клуба отказалось от этого варианта. Сейчас «автозаводцы» идут на дне турнирной таблицы Российской премьер-лиги.