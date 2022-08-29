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Пономарёв: «ЦСКА повезло в первом тайме, когда вытащил Акинфеев, больше страшного не было ничего» эксклюзив

 
29 Августа 2022 • 00:37 Комментировать
Ростов
0:0
ЦСКА Москва
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал нулевую ничью в матче «Ростова» с «армейцами».

«Нормально играли. С «Ростовом» играть тяжело. Они играют от обороны, и эту массивную оборону трудно вскрыть. В нападении у нас один Чалов. Пока такая ситуация. Нет фланговых быстрых нападающих. Был бы кто-то, кто пройдет по флангу и прострелит так, что нападающему нужно будет лишь ногу поставить. Один Чалов не тянет. В футболе очень много решают крайние нападающие. А так нормально. Оборона сыграла на ноль. Пару раз Акинфеев вытащил. Ярких моментов не было у обеих команд. Были полумоменты. Справедливый нулевой итог.

ЦСКА повезло в первом тайме, когда вытащил Акинфеев. Больше страшного не было ничего. Боевая ничья. Но игра была неплохой. Команды старались, но всё-таки ничего сверхинтересного не показали. Каких-то скрытых пасов и перемещений нет. Футбольной мысли пока мало. Федотов пока вряд ли справится, чтобы эта мысль появилась. Хитрыми нужно сразу быть. У нас пасов хитрых нет, потому что никто не умеет владеть голеностопом. Но этому не научит главный тренер в профессиональном клубе, этому учат в детско-юношеской школе. Это азы футбольные. Так что трудно сказать, что мы в чем-то прибавим», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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