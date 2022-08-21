Медина заявил, что ЦСКА готов бороться за чемпионство

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос, готовы ли «армейцы» бороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Может ли ЦСКА бороться за чемпионство? Да. Мы работаем, у нас хорошая команда, тренер, персонал. Мы все верим в это и работаем над достижением чемпионства», — передает слова Медины Sport 24.

Футболист заявил, что его цель на сезон — забивать каждый матч, в команде новые игроки и ЦСКА стремится к чемпионству.

В текущем сезоне 25-летний Медина принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.