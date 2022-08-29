Масалитин: «Невнятная игра ЦСКА и «Ростова»

В заключительном матче седьмого тура российской Премьер-лиги «Ростов» не сумел переиграть дома московский ЦСКА, игра обошлась без забитых мячей - это единственный матч очень богатого на голы тура, в котором не было забито ни одного гола. Бывший нападающий армейцев, Валерий Масалитин, разочарован качеством продемонстрированной командами игры. Он считает, что это может быть связано и с жаркой погодой, воцарившейся на юге России.

- Ожидал более хорошего футбола. У обеих команд вообще ничего не получалось. Если бы у Облякова было больше мастерства, он мог бы решить один из трех моментов в свою пользу. Невнятная игра двух команд. Думаю, это связано с жаркой погодой в Ростове, - цитирует Масалитина издание «Спорт-экспресс».

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сразится на выезде с «Крыльями Советов».