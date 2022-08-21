Зделар — о Федотове: Он классный тренер

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о работе с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«Федотов — классный тренер, у нас отличные взаимоотношения. Решение тренера могу только принять. Никаких проблем, что мало играю, нет», — цитирует слова Зделара «Чемпионат».

Футболист отметил, что не задавал вопрос Федотову о том, почему он не попадает в стартовый состав, потому что тренер сам знает, что делает.

В текущем сезоне новичок ЦСКА принял участие в четырех матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями. Трудовой договор Зделара с «армейцами» рассчитан до 2025 года.