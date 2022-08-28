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Прогноз на матч «Ростов» - ЦСКА от Бубнова

 
28 Августа 2022 • 06:28 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 2.75 X 3.50 2 2.45
Через 11 ч. 46 мин.

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке между «Ростовом» и столичным ЦСКА в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Матч тура. Обе команды на подъёме и показывают яркий футбол. Решающими станут проблемы «Ростова» в обороне. Всё-таки команда Карпина пропускает слишком много. Счет – 1:2», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится в Ростове-на-Дону сегодня, 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

По итогам шести туров «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице, а «армейцы» идут на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Александр Бубнов
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РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
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28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
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