Прогноз на матч «Ростов» - ЦСКА от Бубнова

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке между «Ростовом» и столичным ЦСКА в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Матч тура. Обе команды на подъёме и показывают яркий футбол. Решающими станут проблемы «Ростова» в обороне. Всё-таки команда Карпина пропускает слишком много. Счет – 1:2», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится в Ростове-на-Дону сегодня, 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

По итогам шести туров «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице, а «армейцы» идут на третьей строчке.