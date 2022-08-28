Карпин: «Это была тактическая дуэль»

В заключительном матче седьмого тура российской Премьер-лиги «Ростов» не сумел переиграть дома московский ЦСКА, игра обошлась без забитых мячей - это единственный матч очень богатого на голы тура, в котором не было забито ни одного гола.

Валерий Карпин, наставник «Ростова», прокомментировал ничью, которая стала для клуба уже четвертой в текущем сезоне.

- Трудный матч, но не из‑за погодных условий — был сложный соперник. Так бывает, была тактическая дуэль. Думаю, ничья — справедливый результат, хотя у нас было больше моментов в конце встречи, - заявил Карпин в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, восьмом туре РПЛ «Ростов» сыграет в гостях с «Торпедо».