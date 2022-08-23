Нобоа сообщил, что «Сочи» не отпускает его в ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что дал согласие на переход в ЦСКА, однако осуществлению сделки мешает нынешний клуб игрока.

Ранее сообщалось, что 37-летний эквадорец одобрил публикацию в социальных сетях, в которой говорится о его возможном переходе в «армейский» клуб.

«Во-первых, я дал это интервью давно. Во вторых, все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА, я ответил «Да». Но «Сочи» не отпускает меня. Все знают об этом», — приводит слова Нобоа Metaratings.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды шесть матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Эквадора в один миллион евро.