Три пенальти для Нобоа и масса моментов: «Сочи» без проблем расправился с «Химками»

«Сочи» принимал «Химки» в рамках 7-го тура чемпионата России.

Видео

1:0. Гол с пенальти Кристиана Нобоа (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Маргасов не забил из убойной позиции (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Маргасов попал в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол с пенальти Кристиана Нобоа (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 3:0. Гол Георгия Мелкадзе (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 3:1. Гол Ильи Камышева (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Нобоа не забил пенальти (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол 4:1. Гол Владислава Сарвели (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Открывать седьмой тур РПЛ выпало футболистам «Сочи» и «Химок». Обе команды ударно начали сезон, но в последнее время явно сдали. Подмосковный клуб даже успел сменить тренера – Николай Писарев пришёл вместо Сергея Юрана, однако стало только хуже: при нём «Химки» пока только проигрывают. «Сочи» Гаранина и Точилина вообще шёл в лидирующей группе, но затем проиграл «Спартаку», чуть не проиграл «Ростову» и упал в середину турнирной таблицы.

Взлёт «Сочи» решил начать в игре против «Химок», ещё утопив конкурента. Особой борьбы не получилось: с первых минут хозяева предъявили свои сильные стороны, а у гостей ответа не нашлось. Исход матча решился ещё за первые 45 минут, добавлено к которым было целых 10! Но обо всём по порядку. Минуте на 6-й Кристиан Нобоа отклеился от опекуна и метров с пяти пробил головой – Лантратов каким-то чудом остановил мяч на «ленточке».

Но уже через 10 минут Кристиан записал свою фамилию на табло. А помог ему в этом Маргасов, получивший локтем по голове от Филина. Кроме этого Тимофей получил мощнейшее рассечение, а «Сочи» - пенальти, который и реализовал Нобоа. Раненный Маргасов остался на поле и не зря. Сначала загубил убойный момент, замкнув дальнюю штангу, но не попав в ворота с семи метров, а затем заработав и второй пенальти.

Теперь Маргасова цепанули по ногам (нарушитель – Брайан Идову), а Кристиан Нобоа вновь привёл приговор в действие, с 11 метров пробив мощно и точно под перекладину. Совсем плохо всё для «Химок» стало на девятой компенсированной минуте, когда проспали гости рывок Мелкадзе. Георгий ускорился на диагональ Макарчука, легко прошив Лантартова ударом в касание метров с шести – 3:0.

Второй тайм стал по сути пустой формальностью и начался он с пяти (!) замен. Травмированный Маргасов ушёл, уступив своё место Бурмистрову, ещё выбежали на зелёный газон свежие Мирзов, Чёрный, Ломовицкий и Сарвели. Как раз Владислав и мог совсем успокоить «Химки». Но вместо четвёртого гола оформил удар в молоко с линии вратарской. Этот промах немного приободрил гостей, вскоре они сподобились на гол престижа: Ломовицкий навесил со стандарта, Камышев неловко подправил траекторию полёта мяча, оставив не у дел Адамова – 3:1.

Но камбэка не получилось. Свежий Сарвели был срублен на линии штрафной площади как раз-таки Камышевым, воодушевленным после забитого гола. Третий пенальти получил «Сочи» в своё распоряжение, однако автором хет-трика Нобоа не стал. В этот раз Кристиан пальнул в перекладину, после чего мяч отправился за пределы поля. После этого «Сочи» загубил ещё пару 100-процентных моментов, когда Юсупов и Макарчук пробил мимо опустевшего уже створа.

Но разгрома «Сочи» гостей не отпустили: в концовке матча Сарвели всё-таки смог попасть в пустой угол после прострела Макарчука и касания Бурмистрова – 4:1. За «Химки» становится тревожно. Тренерская перестановка явно не пошла на пользу подмосковному коллективу.