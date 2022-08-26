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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три пенальти для Нобоа и масса моментов: «Сочи» без проблем расправился с «Химками»

 
26 Августа 2022 • 22:03 Комментировать
Сочи
4:1
Химки
окончен

«Сочи» принимал «Химки» в рамках 7-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Сочи4:1Химки
(1:0) Нобоа Кристиан15'  
(2:0) Нобоа Кристиан45'  
(3:0) Мелкадзе Георгий45'  
  58'Мещанинов Артём (3:1)
(4:1) Сарвели Владислав86'  
Адамов ДенисЮрганов ИгорьДркушич ВаняМещанинов АртёмМаргасов Тимофей 46' (Сарвели Владислав ( 46') Макарчук АртёмНобоа КристианТерехов Сергей 88' (Кравцов Кирилл ( 88') Жоаозиньо Рамос 46' (Бурмистров Никита ( 46') Юсупов АртурМелкадзе Георгий  67' 80' (Шипунов Тимофей ( 80')
Запасные: Джанаев СосланМиладинович ИванБарсов МаксимМартовой ДаниилЗаболотный НиколайУшатов КириллAmir Batyrev
Лантратов ИльяИдову Брайн  42'Тихий ДмитрийВолков ЗахарФилин Александр  11' 46' (Чёрный Артур ( 46') Камышев Илья  64'Mory Gbane  65' 81' (Магомедов Бутта ( 81') Глушаков ДенисГулиев Аяз 52' (Ломовицкий Александр ( 52') Руденко Александр Александрович  48' 77' (Долгов Александр ( 77') Садыгов Илья 46' (Мирзов Резиуан ( 46')
Запасные: Юран АртёмГудиев ВиталийКамлашев ДаниилДанилкин ЕгорГлавчич НеманьяМитрюшкин АнтонЗуев Александр
26 августа. Стадион "Фишт" (Сочи).

Видео

1:0. Гол с пенальти Кристиана Нобоа (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол с пенальти Кристиана Нобоа (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Маргасов не забил из убойной позиции (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Маргасов не забил из убойной позиции (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Маргасов попал в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Маргасов попал в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол с пенальти Кристиана Нобоа (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол с пенальти Кристиана Нобоа (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
3:0. Гол Георгия Мелкадзе (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
3:0. Гол Георгия Мелкадзе (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Ильи Камышева (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Ильи Камышева (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Нобоа не забил пенальти (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Нобоа не забил пенальти (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол Владислава Сарвели (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол Владислава Сарвели (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Открывать седьмой тур РПЛ выпало футболистам «Сочи» и «Химок». Обе команды ударно начали сезон, но в последнее время явно сдали. Подмосковный клуб даже успел сменить тренера – Николай Писарев пришёл вместо Сергея Юрана, однако стало только хуже: при нём «Химки» пока только проигрывают. «Сочи» Гаранина и Точилина вообще шёл в лидирующей группе, но затем проиграл «Спартаку», чуть не проиграл «Ростову» и упал в середину турнирной таблицы.

Взлёт «Сочи» решил начать в игре против «Химок», ещё утопив конкурента. Особой борьбы не получилось: с первых минут хозяева предъявили свои сильные стороны, а у гостей ответа не нашлось. Исход матча решился ещё за первые 45 минут, добавлено к которым было целых 10! Но обо всём по порядку. Минуте на 6-й Кристиан Нобоа отклеился от опекуна и метров с пяти пробил головой – Лантратов каким-то чудом остановил мяч на «ленточке».

Но уже через 10 минут Кристиан записал свою фамилию на табло. А помог ему в этом Маргасов, получивший локтем по голове от Филина. Кроме этого Тимофей получил мощнейшее рассечение, а «Сочи» - пенальти, который и реализовал Нобоа. Раненный Маргасов остался на поле и не зря. Сначала загубил убойный момент, замкнув дальнюю штангу, но не попав в ворота с семи метров, а затем заработав и второй пенальти.

 Теперь Маргасова цепанули по ногам (нарушитель – Брайан Идову), а Кристиан Нобоа вновь привёл приговор в действие, с 11 метров пробив мощно и точно под перекладину. Совсем плохо всё для «Химок» стало на девятой компенсированной минуте, когда проспали гости рывок Мелкадзе. Георгий ускорился на диагональ Макарчука, легко прошив Лантартова ударом в касание метров с шести – 3:0.

Второй тайм стал по сути пустой формальностью и начался он с пяти (!) замен. Травмированный Маргасов ушёл, уступив своё место Бурмистрову, ещё выбежали на зелёный газон свежие Мирзов, Чёрный, Ломовицкий и Сарвели. Как раз Владислав и мог совсем успокоить «Химки». Но вместо четвёртого гола оформил удар в молоко с линии вратарской. Этот промах немного приободрил гостей, вскоре они сподобились на гол престижа: Ломовицкий навесил со стандарта, Камышев неловко подправил траекторию полёта мяча, оставив не у дел Адамова – 3:1.

Но камбэка не получилось. Свежий Сарвели был срублен на линии штрафной площади как раз-таки Камышевым, воодушевленным после забитого гола. Третий пенальти получил «Сочи» в своё распоряжение, однако автором хет-трика Нобоа не стал. В этот раз Кристиан пальнул в перекладину, после чего мяч отправился за пределы поля. После этого «Сочи» загубил ещё пару 100-процентных моментов, когда Юсупов и Макарчук пробил мимо опустевшего уже створа.

Но разгрома «Сочи» гостей не отпустили: в концовке матча Сарвели всё-таки смог попасть в пустой угол после прострела Макарчука и касания Бурмистрова – 4:1. За «Химки» становится тревожно. Тренерская перестановка явно не пошла на пользу подмосковному коллективу.

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Химки Сочи
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окончен Сочи 4:1 Химки
27.08  15:00 Пари НН ... Динамо Москва
27.08  17:30 Факел ... Спартак Москва
27.08  20:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.18 3.55 3.20
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