Мелкадзе забил «Химкам», «Сочи» громит соперника по итогам первого тайма

Из-за обилия пауз в матче седьмого тура Премьер-лиги «Сочи» - «Химки» арбитр добавил сразу семь минут к времени первого тайма, а на восьмой компенсированной - хозяева забили уже третий гол в ворота подмосковной команды. При этом данный успех стал первым с игры, так как Кристиан Нобоа оформил дубль с 11-метровой отметки.

Сергей Терехов выполнил прострел с левого фланга, и Георгий Мелкадзе поразил ближний угол ударом с нескольких метров. Счет стал 3:0.

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