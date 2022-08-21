Терюшков высказался о будущем генерального директора «Химок» Ульянова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о том, собираются ли уволить генерального директора команды Дмитрия Ульянова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что гендиректор подмосковного клуба будет уволен, если команда проиграет четыре матча подряд.

«Давайте еще два тура проживем. Пока что рано делать какие-то выводы касательно каких-либо увольнений», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что если «Химки» проиграют четыре игры, то позитивного в этом ничего не будет.

Напомним, что «красно-черные» проиграли два матча в Российской премьер-лиге после смены главного тренера.