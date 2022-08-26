Тренер «Химок» Сосницкий: «Игра в атаке у нас совершенно не та, что мы планировали»

Тренер «Химок» Андрей Сосницкий в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (1:4).

- Можно сказать, что первоначальный план, когда Мирзов и Ломовицкий остались на скамейке, он не сработал? Если можно было, вернулись бы, сыграв по-другому?

- Результат первого тайма показывает, что если в обороне мы ничего не позволяли столько свободных зон между линиями, более-менее не считаю пенальти, то игра в атаке у нас совершенно не так, что мы планировали, поэтому мы выпустили Илью, разнопланового нападающего, который один цепляется, а второй бежит за спину. Мы никак не могли, вот выход у нас из обороны в атаку у нас не получался.

- Что приходило от Николая Писарева?

- В частности что всё-таки надо подумать и принимать конкретные решения, потому что нельзя оставлять на поле ту игру, которая была в первом тайме. Надо было принимать решения, почему мы хотели еще в первом тайме делать замену, выпустить Сашу [Ломовицкого], чтобы чуть-чуть вошел в игру, продышался. Больше цеплялись впереди и разгоняли атаки. Во втором тайме моментами и фрагментами это получалось, но разрывы в линиях, пропала компактность. Переход наоборот из атаки в оборону получился со знаком минус для нашей стороны.