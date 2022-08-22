Гбане заявил, что РПЛ является сильной лигой

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги.

«Конечно, я знал о существовании России. РПЛ — большая и сильная лига. Но до переезда в Россию я знал только то, что у вас есть зима и снег. Только это», — приводит слова Гбане «РБ Спорт».

Футболист рассказал, что из русских блюд он больше всего любит борщ, а водка ему не нравится, потому что он не пьет алкоголь.

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями.

«Химки» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков после шести туров.