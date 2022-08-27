Лантратов: «Мы все вместе влезли во всё это, всем вместе нужно выбираться»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов после поражения в матче 7-го тура РПЛ от «Сочи» (1:4) поделился мнением о неудачной серии подмосковной команды в играх чемпионата России. Напомним, что «Химки» проиграли три встречи подряд с общим счётом 2:10.

«Мы проиграли по делу в одну калитку. Думаю, физически команда готова, произошёл какой-то спад. Мы все вместе залезли во всё это, всем вместе нужно выбираться из этого», — приводит слова Лантратова «Матч ТВ».

После этого матча «Химки» с семью очками расположились на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. Сочинцы же занимают четвёртое место, имея в своём активе 13 баллов.

Свой следующий матч подопечные Николая Писарева проведут 3 сентября в гостях против «Оренбурга». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.