Нобоа понравился пост о его трансфере в ЦСКА

Эквадорский легионер «Сочи» Кристиан Нобоа одобрил публикацию в социальных сетях, в которой говорится о его потенциальном переходе в столичный ЦСКА.

В тексте упоминается, что «армейский» клуб готов подписать опытного футболиста на два года. На это предложение, если верить источнику, полузащитник ответил согласием.

37-летний игрок выступает за сочинскую команду с лета 2019 года. Его трудовое соглашение с южанами рассчитано до середины следующего года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Кристиан провел шесть поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.