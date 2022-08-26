Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелкадзе: «Команда победила, и я забил один голик, тоже плюсик»

 
26 Августа 2022 • 22:33 Комментировать
Сочи
4:1
Химки
окончен

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Химками» (4:1).

- Давайте сначала про второй тайм, вы могли, наверное, хет-трик сделать, но в ворота «не хотели попадать»?

- Да, действительно, надо работать и работать над реализацией. Но сегодня  довольствуюсь малым, так сказать. Команда победила, и я  забил один голик, тоже плюсик.

- Можно сказать, что первый тайм был идеальным для вашей команды? Потому что вообще «Химкам» ничего не давали сделать.

- Да, как правило, последние матчи мы проигрывали начало игры, отдавали инициативу во всех матчах. У нас установка сегодня была не отдавать инициативу, а, наоборот, ее забрать. Мы с этим справились в первом тайме.

- Тимофей Маргасов - человек, который сегодня играл с окровавленной повязкой, постоянно менял форму. Когда рядом такой партнер, хочешь - не хочешь, самоотдача будет 150%?

- Да, он действительно боец, 100% это про него сказано, на поле и в жизни.

- После матча с «Ростовом» наверняка был разбор. Сегодня все получилось, о чем говорили, или где-то еще были недоработки?

- Опять обидно, пропустили со стандарта, как и в матче с «Ростовом». Все голы пропускаем во вторых таймах почему-то. Наверное, надо прекращать как-то эту традицию.

- Можно сказать, что «Сочи» - та команда, которая под руководством нового тренера готова опять биться за первую тройку?

- Давайте об этом будем разговаривать как минимум в зимнем перерыве. Сейчас будем работать и побеждать в каждом матче.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Георгий Мелкадзе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сочи 4:1 Химки
27.08  15:00 Пари НН ... Динамо Москва
27.08  17:30 Факел ... Спартак Москва
27.08  20:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.18 3.55 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
22:48 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» громил оборону «Химок» в событийном матче - видео видео
22:41 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Химок» Сосницкий: «Игра в атаке у нас совершенно не та, что мы планировали»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе: «Команда победила, и я забил один голик, тоже плюсик»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Понятно, что никто не собирался отпускать Нобоа»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Захаряна в «Челси» может сорваться по трём причинам
21:41 · Россия. Премьер-лига
Овечкин: «Боялся, что болельщики «Спартака» меня побьют»
21:34 · Россия. Премьер-лига
«Химки» отыграли один гол у «Сочи»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» довёл до разгромного счёт в матче с «Химками» - видео видео
21:04 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе забил «Химкам», «Сочи» громит соперника по итогам первого тайма
20:58 · Россия. Премьер-лига
Нобоа снова реализовал пенальти в матче с «Химками»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Как Нобоа открыл счёт в матче с «Химками» - видео видео
20:25 · Россия. Премьер-лига
Нобоа стал автором быстрого гола в ворота «Химок»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Химок» Сосницкий: «Простуда уложила Писарева в постель»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Жоаозиньо последнюю неделю провёл так, что заслужил место в стартовом составе»
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Бальде выбрал номер в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем