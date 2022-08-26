Мелкадзе: «Команда победила, и я забил один голик, тоже плюсик»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Химками» (4:1).

- Давайте сначала про второй тайм, вы могли, наверное, хет-трик сделать, но в ворота «не хотели попадать»?

- Да, действительно, надо работать и работать над реализацией. Но сегодня довольствуюсь малым, так сказать. Команда победила, и я забил один голик, тоже плюсик.

- Можно сказать, что первый тайм был идеальным для вашей команды? Потому что вообще «Химкам» ничего не давали сделать.

- Да, как правило, последние матчи мы проигрывали начало игры, отдавали инициативу во всех матчах. У нас установка сегодня была не отдавать инициативу, а, наоборот, ее забрать. Мы с этим справились в первом тайме.

- Тимофей Маргасов - человек, который сегодня играл с окровавленной повязкой, постоянно менял форму. Когда рядом такой партнер, хочешь - не хочешь, самоотдача будет 150%?

- Да, он действительно боец, 100% это про него сказано, на поле и в жизни.

- После матча с «Ростовом» наверняка был разбор. Сегодня все получилось, о чем говорили, или где-то еще были недоработки?

- Опять обидно, пропустили со стандарта, как и в матче с «Ростовом». Все голы пропускаем во вторых таймах почему-то. Наверное, надо прекращать как-то эту традицию.

- Можно сказать, что «Сочи» - та команда, которая под руководством нового тренера готова опять биться за первую тройку?

- Давайте об этом будем разговаривать как минимум в зимнем перерыве. Сейчас будем работать и побеждать в каждом матче.