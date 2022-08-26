Нобоа снова реализовал пенальти в матче с «Химками»

В матче седьмого тура Премьер-лиги играют «Сочи» и «Химки». В конце первого тайма Тимофей Маргасов заработал еще один пенальти для своей команды. Арбитр долго смотрел повтор и все же принял решение назначить 11-метровый. У мяча снова оказался Кристиан Нобоа, но на сей раз он не стал бить по центру, а поразил правую от себя девятку.

Счет стал 2:0. Команда Александра Точилина на эту минуту делит второе место с ЦСКА и «Спартаком», ее соперник - девятый, рискуя проиграть третий поединок подряд.

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