Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о неудачном старте Николая Писарева во главе «Химок».

«Странно, что все начинают говорить: «Вот, без Юрана команда начинает проигрывать». А кто подбирал футболистов? И у кого он выиграл? У «Торпедо» - мёртвой команды, «Нижнего» и вытащили ничью с «Зенитом». Когда я говорю о том, что Юран набрал футболистов, начиная от Давыдова из Орехово-Зуева и Никитина из «Уфы», который не играет. Какая разница Писарев или Юран? Игроки ведь остались. Посмотрите на «Сочи»! Оттуда ушёл Федотов, пришёл Гаранин. Команда как играла, так и играет!» - сказал Селюк.

Отметим, после ухода Сергея Юрана из «Химок», команда потерпела три поражения подряд с общим счётом 2:10 и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками в активе. В следующем туре «красно-чёрные» сыграют в гостях против «Оренбурга».